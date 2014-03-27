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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:53 BJT

日本数据：2月全国核心CPI较上年同期增1.3%，连续第九个月攀升

1月和12月全国核心CPI同比亦为增长1.3%，为自2008年10月上升1.9%以来的最大增幅。

而2月扣除食品与能源价格的核心CPI较上年同期上升0.8%，齐平1998年4月触及的高位。

东京地区3月核心CPI较上年同期上升1.0%，高于分析师的预估中值升0.9%；2月为上升0.9%。(完)
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