欧洲个股：嘉能可将暂停澳洲一处煤矿运营，因供应过剩市场形势恶化

路透悉尼3月27日 - 由于供应过剩造成煤价大跌，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 将暂停在澳洲Ravensworth地下煤矿的采矿。

此举凸显煤矿商在澳洲运营面临的困境，包括英美资源集团 、 必和必拓 和力拓 ，近几个月来纷纷关闭矿场并裁员，以应对恶化的形势。

一名嘉能可发言人表示，由于价格偏低、生产成本高企、澳元强势以及未来采矿区地质上的限制，在Ravensworth的采矿营运财务上已维持不下去了。

发言人称，该矿区2013年半软焦煤产量为210万吨，一旦长壁采煤区的工作9月完成，该矿区将停产维修。

炼焦煤价格已从2012年每吨逾300美元的盛况，重挫约200美元。

分析师将煤价重挫归因供应过剩，而亚洲钢铁市场的煤炭进口需求成长缓慢。