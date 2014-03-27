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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:59 BJT

日本数据：2月失业率降至3.6%，求才求职比升至逾六年新高

路透东京3月28日 - 日本2月失业率降至逾六年低位，求才求职比升至逾六年高位，此为令人鼓舞的迹象，显示劳动市场紧俏将可支撑消费者支出。

总务省周五公布的数据显示，2月经季节调整的失业率从上月的3.7%降至3.6%，优于分析师预估的3.7%。

2月求才求职比从1月的1.04升至1.05，符合预估中值，并创下2007年8月触及1.05以来的最高水准。

2月新增就业岗位较前月减少2.9%，较上年同期增加7.1%。

浏览完整图表请参看总务省网站(here )(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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