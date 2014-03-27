更新版 1-新债招标：中国农发行七年债利率符合预期，五年以内受资金价格牵引稍高

* 五年以内增发债收益率稍高，但整体偏离度尚可
* 主要受资金市场回购利率攀升牵引
* 七年期利率与预测均值相符
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路透上海3月27日 - 受资金市场主要回购利率明显上行牵引，中国农业发展银行周四上午招标的四期债中，五年以下收益率稍高于预期，七年债利率则与预测均值相符。
交易员并称，上述四期债投标倍数介于2-4倍之间，处于今年以来该行发债的中性水平，而且一至五年债较预测均值偏离幅度最大不足4个基点(bp)，招标情况整体尚属平稳。
银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但整体流动性仍不改充裕局面。
华中一银行交易员称，受资金市场价格牵引，今日农发债短端收益率稍高，但偏离幅度有限。“总的来说，基本符合预期吧。”
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及七年最新值分别报在4.8404%、5.2137%、5.4229%和5.5449%。
以下为上述四期债的招标情况及发行条款：
10期增发 18期增发 21期增发 28期
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期限 一年 五年 三年 七年
招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元
中标利率(收益率) 4.7687% 5.4370% 5.2497% 5.55%
预测值 4.75% 5.40% 5.21% 5.55%
结果较预测值 +1.87bp +3.70bp +3.97bp --
投标倍数 4.24倍 2.67倍 2.21倍 3.31倍
缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日
起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日
发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3
上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%
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除七年期品种为新发债外，一年期债为该行今年第10期 增发债，票面利率4.76%；五年期为今年第18期 增发债，票面利率5.36%；三年期为今年第21期 的增发债，票面利率5.10%。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)