中国货币市场：开盘价引导七天利率跳涨，正回购稍加码但资金仍充裕

路透上海3月27日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp(基点)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。
他们并认为，从当前资金供给状况来看，度过月末并无大碍，且央行流动性调控态度温和，短期市场对资金面预期并未太过悲观。
“供给还是可以的，正回购感觉影响并不明显，七天资金利率涨得多，都是开盘价开的高，”上海一银行交易员称，一些机构跨月的资金可能比较紧张，但是整体上流动性应该是很难紧张起来的。
央行公开市场今日进行520亿元人民币正回购操作，包括28天期200亿元，14天期320亿元，中标利率分别持平于4.0%和3.8%；据此计算，本周公开市场净回笼资金980亿元。
华南一银行交易员认为，早间出钱的机构还是比较多，特别是隔夜品种供给不少，而央行正回购操作比较微妙，28天期限品种缩量，而新增14天期限品种，表明央行还是不愿意市场流动性太紧。
不过，对于非银行机构而言，因其拆借资金并不能抵押利率品种，所以跨月资金拆借难度稍大，且对于资金利率涨幅进一步扩大，其心态亦比较谨慎。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6629 2.5121 +15.08
七天 4.8208 3.8861 +93.47
14天 5.2223 4.6795 +54.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.5050 5.1650 +234.00
七天 4.7000 4.6300 +7.00
14天 4.4000 4.1050 +29.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6700 2.5600 +11.00
七天 4.8300 3.8600 +97.00
14天 5.1700 4.5700 +60.00
Shibor
其中:隔夜 2.6580 2.5200 +13.80
七天 4.8120 3.8680 +94.40
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)