港股业绩：银河证券去年净利劲增五成，因国内证券市场交易活跃

路透香港3月27日 - 中国大型券商银河证券 周四公布，去年净利按年增长50%，得益于国内证券市场交易活跃。
该公司于联交所的公告显示，2013年净利为21.35亿元人民币，2012年为14.2亿元；并高于汤森路透综合15名分析师预测中值20.02亿元。
银河证券董事长陈有安称，尽管去年遭遇国内证券市场延续低迷、A股IPO暂停发行的不利局面，但同时也有沪深两市交投活跃，创业板出现结构性行情的有利条件，为公司取得良好的经营业绩奠定基础。
“未来一年将是证券行业面临巨大变革、充满挑战的一年，银河证券将以投资银行和资产管理业务为两翼，各项业务协同均衡发展。”他说。
他并提到，公司将努力推动A股发行上市，进一步增强资本实力，积极做好并购整合的准备并有效推进。
银河证券将于4月25日召开股东特别大会寻求修订A股发行方案，新建议在上海证券交易所发行总数高至16.935亿股A股，不超过扩大后股本的18.35%，发行所得款项全部用于补充资本金。
野村证券此前的报告称，预计银河证券于今年内发行A股集资60-70亿元。
银河证券去年底获得中国证监会批覆准许于国内设立170家分支机构。于去年末，该公司在全国拥有234家证券营业部。
2013年沪综指 全年下跌6.75%，创业板则大涨82.73%，股票基金交易量同比上升52%至95.46万亿元；上市公司通过增发、配股募资4,074亿元，同比下降11.4%。融资融券年末余额3,465亿元，按年大增287%。债市则先牛后熊。
期内银河证券传统的证券经纪业务收入61.74亿元，按年上升51%。公司称，行业整体佣金水平基本保持平稳，但四季度以来，随着上半年批覆新设的营业部逐步开业，互联网金融的渗透以及个别券商推出低佣金竞争策略，行业竞争加剧，佣金水平出现一定程度的下滑。
以代理买卖证券业务净收入计，银河证券稳居行业第一；在股票基金交易的市占率5.16%，居行业第二。
该公司融资融券业务年末余额177.95亿元，市占率5.14%，融资融券授信规模842.5亿元。公司表示，去年融资融券业务利息收入10.72亿元，同比增长208%，并已成为公司举足轻重的收入来源。
银河证券早盘收跌2.39%，报4.5港元；大市恒生指数 则跌0.47%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)