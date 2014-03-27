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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 12:27 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，供求相对均衡波动不超百点

* 中间价继续引导人民币即期走贬

* 供求较为均衡

* 短期暂无方向

路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期汇率 周四早盘走贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦较此前收窄至百点以内。

一股份行交易员说，今天客盘相对均衡，盘面清淡。短期可能继续随中间价方向移动，没有什么方向，维持一个盘整格局。

北京时间12:23，人民币兑美元即期报6.2145元，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 为6.1465元，上日中间价为6.144元。

全球汇市方面，欧元兑美元周四守在近期低位附近。欧洲央行官员本周的谈话，引发对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2107/50，上日尾盘为6.206。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2063/80元，上一交易日尾盘报6.201元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)
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