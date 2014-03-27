台湾股市：收升至32个月高位，明日摩台指结算拉动

路透台北3月27日 - 台湾股市周四连续第四个交易日收升，并创32个月收盘高位。分析师指出，美股上日虽然下挫，且今日区域股市涨跌互见，但台股在明日将有摩台指<0#STW:>结算及季底作帐行情的带动下持于高档。然而成交量能不足将打压后市表现，大幅再创新高机率不大。

台湾加权股价指数 收高0.48%，报8,779.57点，此前收盘高点为2011年7月27日的8,817.49点；今日成交值 为965.58亿台币，上日修正后为936.6亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，明天摩台指就要结算，法人偏多操作以拉高结算，加上季底在即，也隐隐出现作帐行情，让指数持续扬升，不过从成交量观察，力道依旧不足，明日盘势还是看高档震荡整理。

〞大盘在接近8,800点的位置上涨空间已经有限，外资也不会一味追价。〞他说。

钟国忠认为，由于台币兑美元 近来较为弱势，外资若要追价必须考虑汇损，在指数空间已不多的情况下，报酬率恐怕不足以完全支撑汇率风险，宁可一动不如一静。他并指出，当前盘势只能看个股表现，受财报数字影响及法人认养个股的波动将较大。

此外，分析师也指出，上日金管会开放股市先卖后买现股当冲的措施，也对股市交投带来正面消息，令主要成份股走势持坚。

台湾金管会周三宣布，股市将开放先卖后买现股当冲交易，初期开放标的共200档，预计6月30日开始实施。