银行观点：中国一季度经济增速料降至7.4%，二季度略升至7.5%--中行

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京3月27日 - 中国银行 国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右。
报告称，今年中国经济出现“硬着陆”概率不大，因全球经济增长趋势日渐明朗，出口有望实现较快增长，消费将恢复常态化的稳定增长，固定资产投资增长则将稳中略降，中长期因素亦有利于经济实现中高速增长。
“从本届政府施政理念看，经济政策的重心正在发生变化，不再是以往的刺激政策，而是稳定经济政策，其核心是拖住经济，不让经济过快下滑，保证就业不出问题。”课题组在报告中写道。
报告的预测数据并显示，一季度CPI上涨2.1%左右，二季度由于经济回升力道有限、食品价格涨幅缓慢、PPI持续为负等原因，预计CPI涨幅在2.2%左右，远低于政府3.5%的调控目标，将为货币政策操作带来更大空间和灵活性。
报告认为，在经济增速趋缓、利率中枢抬升的背景下，二季度偏紧的货币政策立场可能较难维持；同时为维护金融体系稳定、不发生系统性金融风险，货币政策也将表现宽松。
预计央行年内下调存款准备金率将成为大概率事件，同时由于目前利率市场化程度已经较高，央行降息的必要性和可能性较低。
报告并认为，人民币汇率走势将主要取决于中国经济增长和跨境资本流动双重因素，全年预计人民币汇率呈现前低后高走势，且在波幅放宽后双向波动将加大，并逐渐接近均衡水平。
报告称，决定人民币长期趋势的经济基本面因素并未发生根本改变，人民币并未进入贬值通道。同时也要注意合理引导人民币预期，避免出现趋势性贬值，对宏观经济金融稳定带来冲击。
中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。国务院总理李克强此前称，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。
越来越多迹象指向中国经济下行压力在逐渐增大，宏观政策将如何应对成为市场关注的话题，在中央对经济增速容忍度提高的背景下，多家投行和券商认为当前财政政策仍有空间，投资项目审批将提速，而货币政策则相对谨慎，尚未出现降息降准的必要。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30