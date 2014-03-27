银行观点：中国一季度经济增速料降至7.4%，二季度略升至7.5%--中行

路透北京3月27日 - 中国银行 国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右。

报告称，今年中国经济出现“硬着陆”概率不大，因全球经济增长趋势日渐明朗，出口有望实现较快增长，消费将恢复常态化的稳定增长，固定资产投资增长则将稳中略降，中长期因素亦有利于经济实现中高速增长。

“从本届政府施政理念看，经济政策的重心正在发生变化，不再是以往的刺激政策，而是稳定经济政策，其核心是拖住经济，不让经济过快下滑，保证就业不出问题。”课题组在报告中写道。

报告的预测数据并显示，一季度CPI上涨2.1%左右，二季度由于经济回升力道有限、食品价格涨幅缓慢、PPI持续为负等原因，预计CPI涨幅在2.2%左右，远低于政府3.5%的调控目标，将为货币政策操作带来更大空间和灵活性。

报告认为，在经济增速趋缓、利率中枢抬升的背景下，二季度偏紧的货币政策立场可能较难维持；同时为维护金融体系稳定、不发生系统性金融风险，货币政策也将表现宽松。

预计央行年内下调存款准备金率将成为大概率事件，同时由于目前利率市场化程度已经较高，央行降息的必要性和可能性较低。

报告并认为，人民币汇率走势将主要取决于中国经济增长和跨境资本流动双重因素，全年预计人民币汇率呈现前低后高走势，且在波幅放宽后双向波动将加大，并逐渐接近均衡水平。

报告称，决定人民币长期趋势的经济基本面因素并未发生根本改变，人民币并未进入贬值通道。同时也要注意合理引导人民币预期，避免出现趋势性贬值，对宏观经济金融稳定带来冲击。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。国务院总理李克强此前称，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。