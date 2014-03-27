台湾汇市：台币/美元连四升创一周收盘高位，受台股创高及外资汇入激励

* 外资转趋汇入令台币微收升 * 台股走升及韩元续强利于台币区间偏扬 * 人民币偏弱投变数致台币暂横向整理 * 明日实质交投暂看30.50-30.60 路透台北3月27日 - 台币兑美元 周四收高2.3分，连续第四日微升，创一周收盘高位。 汇银人士表示，午后外资转趋汇入，并消化部分进口商买汇需求，令台币实质交易区间微升，不过人民币仍偏 弱整理，料台币续处既有区间盘整。 汇银人士指出，随着台股创波段新高，吸引外资连五日买超破200亿台币，以及韩元连日续强，此皆有利 于台币区间偏升，而午后外资亦转趋汇入，引领台币实质交投微升破30.53的价位，惟韩元连两日收高暂跟偏 弱的人民币背道而驰，致短线台币暂缺明确方向指引。 今天台币连续四日微升收创一周收盘高位，前高为3月19日的30.437。今日台币实质交易区间主要在30.52 6-30.560，上日则在30.530-30.559。 “台币没有特别方向，韩元跟人民币不同向，不知道哪边比较重要。〞一位本地大型银行交易员说。 时序正值月底、季底，市场对于月底出口商抛汇卖需有不同看法，部分交易员认为月底、季底仍需消化出 口商抛汇卖需，季底前台币可望随韩元反应出口商抛汇卖压所带动趋升态势，但另有部分交易员则称前一波台 币贬破30.600附近已消化大多数的出口商抛汇卖需，目前仅剩零星出口商的抛汇卖需，台币仍将横向整理静待 人民币进一步表态。 此外，台湾央行周四召开第一季底理监事会议宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利 率不变。 交易员表示，央行决议内容符合市场预期，重申维持台币汇价维持动态稳定，对台 币走势影响不大，近期台币主要随人民币及韩元等亚币波动。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，有交易员称，因季底的美元需求一个月期美元/台币换汇 点折价幅度略有扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.460/30.470，上日纽约盘收在30.500。 路透调查周四显示，随着中国央行允许人民币走软以打击投机者，人民币空头仓位创近四年高位，打压了 多数新兴亚币的人气。台币空仓押注升至2013年4月初以来最高。 人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结 购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。 周四菲律宾披索削减稍早跌幅，此前该国央行上调银行准备金要求来吸收过度流动性，同时一如预期维持 利率不变。 韩元兑美元 今天触及一周高位，受助于本地出口商需求。 台湾加权指数连续三日走强，来到8,779.57点，创32个月收盘高位；证券交易所资料显示，台湾证券交易 所周四资料显示，外资及陆资在台股买超70.32亿台币，连五日买超共计214.37亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 3/27(四)：美国第四季实质GDP终值；美国2月成屋待完成销售。 3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数 ；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.582 30.605 30.526-30.605 30.605 6.65 7.23 元太外汇经纪公司 30.575 30.600 30.528-30.600 30.600 4.82 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.180/-0.155 (完)