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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:18 BJT

台湾汇市：台币/美元连四升创一周收盘高位，受台股创高及外资汇入激励

* 外资转趋汇入令台币微收升
    * 台股走升及韩元续强利于台币区间偏扬
    * 人民币偏弱投变数致台币暂横向整理
    * 明日实质交投暂看30.50-30.60

    路透台北3月27日 - 台币兑美元  周四收高2.3分，连续第四日微升，创一周收盘高位。
汇银人士表示，午后外资转趋汇入，并消化部分进口商买汇需求，令台币实质交易区间微升，不过人民币仍偏
弱整理，料台币续处既有区间盘整。
    
    汇银人士指出，随着台股创波段新高，吸引外资连五日买超破200亿台币，以及韩元连日续强，此皆有利
于台币区间偏升，而午后外资亦转趋汇入，引领台币实质交投微升破30.53的价位，惟韩元连两日收高暂跟偏
弱的人民币背道而驰，致短线台币暂缺明确方向指引。
    
    今天台币连续四日微升收创一周收盘高位，前高为3月19日的30.437。今日台币实质交易区间主要在30.52
6-30.560，上日则在30.530-30.559。
    
    “台币没有特别方向，韩元跟人民币不同向，不知道哪边比较重要。〞一位本地大型银行交易员说。
        
    时序正值月底、季底，市场对于月底出口商抛汇卖需有不同看法，部分交易员认为月底、季底仍需消化出
口商抛汇卖需，季底前台币可望随韩元反应出口商抛汇卖压所带动趋升态势，但另有部分交易员则称前一波台
币贬破30.600附近已消化大多数的出口商抛汇卖需，目前仅剩零星出口商的抛汇卖需，台币仍将横向整理静待
人民币进一步表态。
    
    此外，台湾央行周四召开第一季底理监事会议宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利
率不变。 交易员表示，央行决议内容符合市场预期，重申维持台币汇价维持动态稳定，对台
币走势影响不大，近期台币主要随人民币及韩元等亚币波动。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，有交易员称，因季底的美元需求一个月期美元/台币换汇
点折价幅度略有扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.460/30.470，上日纽约盘收在30.500。    
   
    路透调查周四显示，随着中国央行允许人民币走软以打击投机者，人民币空头仓位创近四年高位，打压了
多数新兴亚币的人气。台币空仓押注升至2013年4月初以来最高。 
          
    人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结
购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。 
    
    周四菲律宾披索削减稍早跌幅，此前该国央行上调银行准备金要求来吸收过度流动性，同时一如预期维持
利率不变。 韩元兑美元 今天触及一周高位，受助于本地出口商需求。 
     
    台湾加权指数连续三日走强，来到8,779.57点，创32个月收盘高位；证券交易所资料显示，台湾证券交易
所周四资料显示，外资及陆资在台股买超70.32亿台币，连五日买超共计214.37亿台币。 
    
    本周余日全球重要经济事件与数据包括：
    3/27(四)：美国第四季实质GDP终值；美国2月成屋待完成销售。
    3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数
；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。        
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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