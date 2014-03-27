《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月27日

路透上海3月27日 - 随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行 公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活 性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。 市场人士表示，当前经济基本面仍偏弱，加之人民币汇率波动较大、2月外汇占款增量亦明显下降等不确 定因素，也都需要货币政策暂时维持温和立场。 他们并认为，未来两个月是季节性的财税缴款高峰期，届时资金面可能面临不小的冲击，央行亦有意趁资 金面宽松之时，加大正回购操作量，将到期量平滑至4月，以减轻未来的资金压力。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 边竞； 审校 吴芳)