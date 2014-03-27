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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 14:32 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月27日

路透上海3月27日 - 随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行
公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活
性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。
    
    市场人士表示，当前经济基本面仍偏弱，加之人民币汇率波动较大、2月外汇占款增量亦明显下降等不确
定因素，也都需要货币政策暂时维持温和立场。
    
    他们并认为，未来两个月是季节性的财税缴款高峰期，届时资金面可能面临不小的冲击，央行亦有意趁资
金面宽松之时，加大正回购操作量，将到期量平滑至4月，以减轻未来的资金压力。
                      
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,240
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/22-3/28      --      --         --         980      --       --          -980    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21      --       780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14       --     1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 边竞； 审校 吴芳)
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