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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收涨且盘中触及一周高位，受惠于出口商买需

路透首尔3月27日 - 韩元兑美元 周四在国内市场触及一周高位，受助于本地出口商需求。此外，部分投资人密切注意大韩航空 与沙特阿美之间售股案相关的美元卖盘。

韩元兑美元 收报1,071.5，连续第二日上涨，较周三本地收盘价1,075.0上涨0.3%，盘中并触及1,070.8，是3月19日以来最强水平。(完)

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