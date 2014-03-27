《热点透视》中信集团410亿美元收购案要成功，可能需要一些创意巧思

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记者 Una Galani 编译 王冠中

路透香港3月27日 - 中国中信集团的410亿美元合并案，可能需要一些特别的巧思。这家中国国有集团希望将自身的资产，包括在银行、券商和资源业务的持股，转移给香港挂牌的子公司中信泰富 。这交易对双方来说都有好处，但需要有些创意的做法，才能让中国政府和中信泰富的少数股东都能在帐面上显得体面。

该集团的计划是要让中信泰富以现金和新股，收购母公司的主要运营部门，且新股发行价格较上日收盘价高。根据热点透视估算，若交易全数以股票支应，中信泰富将占整体集团的15%份额，高于交易前的12%，显示为温和溢价。其股价在3月27日大涨30%。

从战略上来看，双方都能从中得到好处。中信集团将一偿挂牌上市的心愿。这项交易也能给予政府在未来进一步削减持股的选项。而中信泰富的股东，也能因此更广泛地接触到中国的金融业，他们先前是没有这类管道的。不过，这项交易也会让上市子公司的利益与母公司更紧密结合。

这存在着两个挑战。其一是，为达到香港证交所规范的最低自由流通比例，中信泰富必须要以部分现金来完成这项交易，或者向公众发行新股。由于中信集团已持有子公司的58%股权，可能会因此最终对新公司持股达到逾90%。