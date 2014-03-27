日本债市：公债价格下跌，受日股涨势打压

指标10年期日债 收益率涨0.5个基点，至0.630%。

市场人士称，来自大型银行和地区银行的逢低买入需求限制了10年期日债的跌幅。

2.7万亿(兆)日圆的两年期日债标售吸引了可观的投资者需求。投标倍数升至6.58倍，而上月同档债券标售时投标倍数为5.15倍。