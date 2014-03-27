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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 14:49 BJT

日本债市：公债价格下跌，受日股涨势打压

路透东京3月27日 - 日本政府公债价格周四下滑，日本股市大幅反弹令债市承压。

指标10年期日债 收益率涨0.5个基点，至0.630%。

10年期日债期货6月合约 持平于144.71。

市场人士称，来自大型银行和地区银行的逢低买入需求限制了10年期日债的跌幅。

2.7万亿(兆)日圆的两年期日债标售吸引了可观的投资者需求。投标倍数升至6.58倍，而上月同档债券标售时投标倍数为5.15倍。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.075% +0.0 0.075%

五年期公债 0.200% +0.5 0.195%

10年期公债 0.630% +0.5 0.625%

20年期公债 1.495% +0.5 1.490%

30年期公债 1.700% +0.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.71 +0.00 144.71

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 白云; 审校 王兴亚)
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