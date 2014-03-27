《路透峰会》贝莱德把印尼与菲律宾作为投资东南亚股市的主战场

去年多数时间，贝莱德的印尼投资比重低于指标指数。但上月Swan将贝莱德东盟领导者基金中印尼股票比重提高至20.2%，根据该基金资料，这较MSCI明晟东南亚指数高出1.5个百分点。

菲律宾股票比重为8.6%，较指标指数高出2个百分点，是该基金最大胆的曝险。

印尼和菲律宾股市目前市净率(股价净值比,市账率)分别为近3.5和3倍，暗示它们是亚洲最昂贵的股票。不包括日本在内的亚洲其他地区股票市净率平均1.4倍。

Swan称，尽管股价可能偏贵，但今年迄今菲律宾股票每股盈余(EPS)与过去两年半水平相似，而不包括日本在内亚洲其他地区股票的EPS平均下跌25%。

Swan表示，对菲律宾投资加大、菲国收入增长持稳、以及录得经常帐盈余，暗示未来获利有可能超过分析师预估。

Swan指出，印尼的快速经济调整令人惊讶。经常帐赤字正在缩窄，暗示“我们正在走出调整阶段的最糟糕时期。”

印尼去年第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2%，为2012年第二季以来最低，而六个月前为创纪录高位的4.4%。

今年头两个月贝莱德旗下东盟领导者基金回报率为2.2%，优于MSCI明晟东南亚指数1.6%的涨幅。

根据全球基金追踪业者汤森路透理柏编纂的数据，东盟领导者基金去年回报率为1.7%，MSCI明晟东南亚指数回报率为负4.5%，而基金同业回报率为负5.3%。

这档基金持股最多的个股为新加坡电信 、吉宝企业(Keppel Corporation Ltd) 和马来亚银行(Malayan Banking Bhd) 。(完)