《分析》美国退出劳动市场的人口结构生变，为美联储捎来警讯

闲置人力的消失，从短期失业人口骤减来看特别明显。

经济学家说，这些劳工技能熟练，是雇主眼中最想要的人才。而且根据白宫前经济顾问委员会主席克鲁格上周公布的研究，这类劳工找工作的态度更加积极。

相反地，长期未就业者工作技能日渐生疏，而且与可帮助其就业的管道失去接触。因为雇主比较不想要这类劳工，他们在就业市场的存在，不会对薪资构成太大下跌压力。

未就业时间在六个月或以下的失业率在2月时为4.2%，远低于后经济衰退过后的平均值5.2%。短期失业人数目前约与2004年水平相当。

至于长期失业大军则仍是2004年水平的两倍多。

有些经济学家说，雇主心目中的优质劳工数量日益减少，可能导致雇主愿意加码抢人。尽管有些整体指标显示升速不快，但2月份制造类及非管理性质职位的平均时薪涨幅已创下四年来最大。

“短期失业率已经回到危机前水平，只要再跌就会对薪资构成压力，最终影响到通胀，”德意志证券首席国际分析师Torsten Slok说。”