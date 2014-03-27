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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 15:02 BJT

韩国债市：几无变动，投资者静候新数据

路透首尔3月27日 - 韩国公债周四变动不大，在缺乏明确线索的情况下，投资者继续选择袖手旁观，等待未来几天国内以及美国的经济数据出炉。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 收低0.8个基点，三年期公债6月期约 上涨0.01点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.70 105.69

10年期公债收益率 3.538% 3.546%

五年期公债收益率 3.166% 3.171%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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