中国证券：中山证券与腾讯合推“零佣通”，率先触佣金监管底线

路透北京/上海3月27日 - 中国证券业佣金战火再度蔓延，在国金证券 与腾讯 前期携手推出万分之二的行业最低佣金后，广东一家小型券商中山证券周四与腾讯合作，推出更低佣金率产品--“零佣通”，这意味着其成为国内率先将佣金压到政策底线的券商。

中山证券网站“零佣通”简介称，在客户用手机开户之后，在沪深交易所买卖交易股票、基金、债券，仅收取交易所手续费、过户费等规费，中山证券不收取交易费。

“中山证券做这些事情是经过审慎的考虑，并且经过充分的准备推出的。”中山证券常务副总刘耀中在一电话会议中提到。

他指出，佣金实际上是一直困扰证券公司业务发展的问题，佣金下滑的趋势是大势所趋，多数券商正在采取的措施开源节流，而中山证券则重点放在为客户提供增值服务上，希望藉此改变经纪业务下滑的局面。

周四，中山证券还推出快速股票质押融资服务“小贷通”，为客户提供最低融资额5,000元人民币的小额融资服务，固定期限利率年化10-13%，而且客户融入资金不限用途。

他还表示，与监管机关和证监会协会的沟通，是必须和必要的过程，“在这个过程中，实际上我们履行了所有的应该报备的一个职责，应该说相关的程序是完备的。”

目前证券公司交给监管部门、交易所和中国结算公司的三项规费之和在万分之零点九左右。之前中国证监会已明确表态，券商向客户收取的佣金应不低于监管费用以及交给交易所登记结算机构相关费用。

此前国金证券将券商业佣金率降到万分之二，其盈利空间已压缩到极限。而中山证券索性免除佣金，仅收取相关规费过户费等，应算是将佣金一下子降到政策底限了。

中国证监会机构部巡视员欧阳昌琼曾表示，佣金完全地市场化是一种趋势。判断佣金战是否合法合规要看它是否破坏了整个行业公平竞争的市场秩序。垄断和低于成本的倾销都损害了行业公平的市场秩序。因此监管部门将出手调节。