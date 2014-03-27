新闻稿：台湾中央银行理监事会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行3月27日召开的第一季全体理监事联席会议决议新闻稿)

路透台北3月27日 - 一、本日本行理事会一致决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。 二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)在欧美先进经济体景气复苏带动下，本年全球景气持续复苏；惟中国大陆面临经济结构转型，经济成长放缓，加上美国缩减量化宽松规模之外溢效应，可能导致国际金融市场波动加剧，影响全球景气前景。

(二)国内方面，出口温和成长，民间投资转缓，民间消费稳定成长，主计总处预测本年第1季经济成长率为3.02%，全年则由上年之2.11%升为2.82%。

劳动市场方面，由于企业增加雇用，就业人数持续上升，其中又以服务业人数增加较多，失业率则缓步下降，至本年2月为4.09%。

(三)本年初，受天候及仔猪疫情等供给面不利因素影响，水果、米及肉类等民生物价涨幅较高，惟蔬菜、耐久性消费品价格与通讯费等下跌，抵消部分涨幅，1至2月平均消费者物价(CPI)年增率仅0.39%。

由于国际原油价格波动不大、全球通膨预期温和，加上国内需求不强，存在负的产出缺口，主计总处预测全年CPI年增率为1.07%；本年物价情势展望维持稳定。

(四)因应国内景气复苏，本行持续调节资金，维持银行超额准备于适中水准，金融业隔夜拆款利率持稳，货币总计数M2于目标区内成长；本年1至2月平均银行放款与投资及M2年增率分别为4.94%及5.79%，足敷经济成长所需资金。

经综合考量上述因素，在国内经济成长与通膨展望温和，以及全球景气前景存在不确定性之情况下，本行理事会认为，目前货币政策立场仍属恰当，维持政策利率不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行将持续密切关注物价情势、产出缺口及国内外经济金融情势变化，适时采取妥适的货币政策。