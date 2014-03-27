《分析师观点3》台湾央行如期维持利率不变，物价温和今年料无升息压力

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北3月27日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。
台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。
**市场评论**
--台新投顾分析师王凯民：
由于物价尚未构成压力所以这次央行没升息。不过3月之后，物价有明显走高压力。一方面是因为去年3月以后有长达六个月的低基期，再加上近期猪肉等价格上扬，我们预料今年CPI年增率将达1.8-2.0%，因此今年中之后或有升息的机会。
--永丰金控经济分析师 石孝棨：
目前国内外的经济情势没有大幅的变化，央行维持重贴现率不变符合预期。央行声明也和过去一样大同小异，货币政策走向一致。根据过往的历史经验，台湾通常是在美国升息后才跟进升息，如果未来一段时间台湾内部经济情况没有太大变化的话，预料台湾还是跟着美国的脚步走，最快也要明年中以后才有升息机会。
--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：
今年台湾物价相对温和，实质利率仍可维持正数，货币供给M2亦落在目标区间上缘，今年看不到台湾央行决议升息的压力，目前预估美联储(FED)最快明年4月升息，在FED升息预期心理下资金已逐步撤离新兴市场，料明年第一季资金将出现较大规模撤出新兴市场的情形，因此明年第一季亚币会有大幅贬值的压力，不排除台湾央行为因应亚币贬值压力而在明年4月召开临时理监事会议决议升息，因为明年6月底理监事会再行升息已为时已晚。
**市场反应**
央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。
**台币兑美元 收盘收升2.3分，报30.582。
**指标10年期公债103/6殖利率 收低0.85基点至1.5975%。
**台股加权股价指数 收涨0.48%至8,779.57点。
**相关连结**
相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)
**背景资料**
**台湾主计总处2月上修今年全年GDP年增率预估至2.82%，先前预估为2.59%。
**国际投行--星展银行出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口情况，目前暂维持台湾今年GDP年增率3.3%预估不变，央行年底升息半码(0.125个百分点)的预估。(完)
参看台湾央行货币政策相关新闻，请点选 (记者 台北记者组; 审校 杨淑祯/黄凯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10