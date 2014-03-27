《分析师观点3》台湾央行如期维持利率不变，物价温和今年料无升息压力

路透台北3月27日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。

台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。

**市场评论**

--台新投顾分析师王凯民：

由于物价尚未构成压力所以这次央行没升息。不过3月之后，物价有明显走高压力。一方面是因为去年3月以后有长达六个月的低基期，再加上近期猪肉等价格上扬，我们预料今年CPI年增率将达1.8-2.0%，因此今年中之后或有升息的机会。

--永丰金控经济分析师 石孝棨：

目前国内外的经济情势没有大幅的变化，央行维持重贴现率不变符合预期。央行声明也和过去一样大同小异，货币政策走向一致。根据过往的历史经验，台湾通常是在美国升息后才跟进升息，如果未来一段时间台湾内部经济情况没有太大变化的话，预料台湾还是跟着美国的脚步走，最快也要明年中以后才有升息机会。

--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：

今年台湾物价相对温和，实质利率仍可维持正数，货币供给M2亦落在目标区间上缘，今年看不到台湾央行决议升息的压力，目前预估美联储(FED)最快明年4月升息，在FED升息预期心理下资金已逐步撤离新兴市场，料明年第一季资金将出现较大规模撤出新兴市场的情形，因此明年第一季亚币会有大幅贬值的压力，不排除台湾央行为因应亚币贬值压力而在明年4月召开临时理监事会议决议升息，因为明年6月底理监事会再行升息已为时已晚。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

**台币兑美元 收盘收升2.3分，报30.582。

**指标10年期公债103/6殖利率 收低0.85基点至1.5975%。

**台股加权股价指数 收涨0.48%至8,779.57点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

**台湾主计总处2月上修今年全年GDP年增率预估至2.82%，先前预估为2.59%。

**国际投行--星展银行出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口情况，目前暂维持台湾今年GDP年增率3.3%预估不变，央行年底升息半码(0.125个百分点)的预估。(完)