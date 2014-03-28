港股业绩：中海油去年净利下降11%逊预期，受累于财务和营运支出大增

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透香港3月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利按年下降11%，逊于市场预期，因财务和营运支出大增。
这家专注于上游油气开采业务的公司于联交所一份声明称，2013年1-12月净利为564.61亿元人民币，2012年则为636.91亿元；低于汤森路透综合31名分析师预测中位值632亿元。
期内油气净产量为4.117亿桶油当量，同比大增20%，因并购加拿大尼克森带来额外产量。
中海油并称，与中石化 合作在东海海域获得宁波22-1勘探新发现，惟储量尚未确定。两家公司在该项目各占50%的参与权益。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%