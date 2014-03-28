港股业绩：中海油去年净利下降11%逊预期，受累于财务和营运支出大增

路透香港3月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利按年下降11%，逊于市场预期，因财务和营运支出大增。

这家专注于上游油气开采业务的公司于联交所一份声明称，2013年1-12月净利为564.61亿元人民币，2012年则为636.91亿元；低于汤森路透综合31名分析师预测中位值632亿元。

期内油气净产量为4.117亿桶油当量，同比大增20%，因并购加拿大尼克森带来额外产量。

中海油并称，与中石化 合作在东海海域获得宁波22-1勘探新发现，惟储量尚未确定。两家公司在该项目各占50%的参与权益。（完）

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