《全球汇市》欧洲央行官员重启宽松辩论后欧元走疲，日圆亦下滑

尽管部份人士聚焦在日本3月底财年结束前，日本资金可能汇回，但一些交易商对此则轻描淡写。
东京瑞银旗下日本外汇交易部门主管Hiroshi Maeba表示，美元兑日圆周三上攻102.50未果后遭遇多头清算。
“昨日一波避险走势后，部分下档停止单被触发，”他称，并补充道101.80日圆下方挂有一些美元止损卖单。
在扭转稍早跌势后，美元兑日圆 最新报102.18，日内上涨0.1%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3783 1.3781 +0.01 +0.28 1.3745
美元/日圆 102.14 102.03 +0.11 -3.00 105.30
欧元/日圆 140.79 140.62 +0.12 -2.72 144.73
美元/瑞郎 0.8853 0.8849 +0.05 -0.84 0.8928
英镑/美元 1.6573 1.6585 -0.07 +0.10 1.6556
美元/加元 1.1084 1.1099 -0.14 +4.37 1.0620
澳元/美元 0.9233 0.9219 +0.15 +3.59 0.8913
新西兰元/美元 0.8660 0.8589 +0.83 +5.53 0.8206
澳元/日圆 94.300 94.070 +0.24 +0.48 93.850
新西兰元/日圆 88.460 87.610 +0.97 +2.37 86.410
英镑/日圆 169.26 169.23 +0.02 -2.91 174.33
澳元/新西兰元 1.0656 1.0727 -0.66 -1.77 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/张若琪/李婷仪/洪曦/张明钧; 审校 于春红/艾茂林/田建华/王洋/白云)