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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 15:36 BJT

《全球汇市》欧洲央行官员重启宽松辩论后欧元走疲，日圆亦下滑

尽管部份人士聚焦在日本3月底财年结束前，日本资金可能汇回，但一些交易商对此则轻描淡写。

东京瑞银旗下日本外汇交易部门主管Hiroshi Maeba表示，美元兑日圆周三上攻102.50未果后遭遇多头清算。

“昨日一波避险走势后，部分下档停止单被触发，”他称，并补充道101.80日圆下方挂有一些美元止损卖单。

在扭转稍早跌势后，美元兑日圆 最新报102.18，日内上涨0.1%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3783 1.3781 +0.01 +0.28 1.3745

美元/日圆 102.14 102.03 +0.11 -3.00 105.30

欧元/日圆 140.79 140.62 +0.12 -2.72 144.73

美元/瑞郎 0.8853 0.8849 +0.05 -0.84 0.8928

英镑/美元 1.6573 1.6585 -0.07 +0.10 1.6556

美元/加元 1.1084 1.1099 -0.14 +4.37 1.0620

澳元/美元 0.9233 0.9219 +0.15 +3.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8660 0.8589 +0.83 +5.53 0.8206

澳元/日圆 94.300 94.070 +0.24 +0.48 93.850

新西兰元/日圆 88.460 87.610 +0.97 +2.37 86.410

英镑/日圆 169.26 169.23 +0.02 -2.91 174.33

澳元/新西兰元 1.0656 1.0727 -0.66 -1.77 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张若琪/李婷仪/洪曦/张明钧; 审校 于春红/艾茂林/田建华/王洋/白云)
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