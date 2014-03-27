中港股业绩：中国工商银行去年净利按年增逾10%,略优于市场预期

路透北京/香港3月27日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周四公布，去年净利按年增长10.2%，略优于此前市场预期。

该行业绩公告显示，其2013年全年净利为2,626亿元人民币，上年度净利则为2,385.32亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,579.8亿元。

工行年报称，计划2014年总资产增加约1.4万亿元，总负债增加约1.3万亿元；到2014年末不良贷款率控制在1.20%以内 。

公告称，该行2013年的净利息收益率为2.57%，上年为2.66%；实现利息净收入4,433.35亿元，增长6.1%，占营业收入的76.6%。

公告并显示，去年末工行的核心一级资本充足率为10.57%，资本充足率为13.12%。不良贷款率0.94%，而上年末为0.85%；拨备覆盖率为257.19%。（完）

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