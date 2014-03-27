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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 16:05 BJT

金属期市：伦铜持坚，受助于中国需求改善迹象

“比起3月初，3月底需求肯定有所上升，4月将进一步改善。”北京CRU的分析师Chunlan Li称。

但她表示，需有更多令人信服的基本面信号，价格才能持续复苏。她并表示下周中国官方制造业数据可能反映增长放缓，并引发进一步跌价。

0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%，报每吨6,516美元。伦敦周二触及两周高位6,623.75美元，脱离6,321美元的本月低点。

上海期交所6月期铜合约 收低0.9%，报每吨45,730元人民币，为两日低位。

中国当地市场实货铜较上海近月合约升水走升至每吨150-250元人民币，1月和2日多数时候还处于贴水。

“铜价下跌的程度过头了，因为微观趋势可能已触底，不过宏观面疑虑和库存问题，仍对我们第二季价格上行预估有些影响。”巴克莱在一份报告中称。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 李婷仪)
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