金属期市：伦铜持坚，受助于中国需求改善迹象

“比起3月初，3月底需求肯定有所上升，4月将进一步改善。”北京CRU的分析师Chunlan Li称。

但她表示，需有更多令人信服的基本面信号，价格才能持续复苏。她并表示下周中国官方制造业数据可能反映增长放缓，并引发进一步跌价。