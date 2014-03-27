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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 16:02 BJT

亚洲橡胶：日圆走强打击TOCOM期胶下跌，油价持稳提供支撑

美元兑日圆跌0.22%，来到102.035，此前美国总统奥巴马言论令乌克兰地缘政治忧虑重燃。

不过交易商表示油价坚挺仍助力期胶价格。

布兰特原油期货持于每桶107美元附近，因奥巴马暗示可能对俄罗斯实施更严厉的制裁，包括能源领域。

上海期交所主力9月合约 跌175元人民币，收报每吨15,375元。

新加坡商品交易所近月4月橡胶合约 最新报每公斤188.0美分，下跌1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/石冠兰 审校 田建华)
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