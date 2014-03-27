台湾政经：反服贸运动拟扩大举行，执政党指台湾于国际将陷入孤立

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北3月27日 - 由于诉求得不到正面回应，台湾反黑箱服贸学运代表周四表示，将于30日(周日)号召群众集结至总统府前抗议。
总统府曾在周二宣称，愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表与总统马英九，就两岸服务贸易协议议题对话。惟学生强调须对两岸协议监督是否有法制化必要等进行讨论，令对话无法举行。
学运代表陈为廷表示，学生占领立法院已经10天，但等待的结果就是执政当局的推卸责任与否定。
〞我们邀请所有公民朋友，统统来加入我们的行动。〞学生总指挥林飞帆说。
身兼执政国民党主席的马英九则在该党的中常会中表示，台湾70%的经济成长靠对外贸易，若两岸服务贸易协议没有通过，台湾在国际社会将陷入孤立，进而影响加入〞跨太平洋伙伴协定〞(TPP)和〞区域全面经济伙伴协议〞(RCEP)成员国的观感。希望政府持续宣导说明，让民众了解签订服贸对台湾经济的益处。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10