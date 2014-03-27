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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 16:11 BJT

台湾政经：反服贸运动拟扩大举行，执政党指台湾于国际将陷入孤立

路透台北3月27日 - 由于诉求得不到正面回应，台湾反黑箱服贸学运代表周四表示，将于30日(周日)号召群众集结至总统府前抗议。

总统府曾在周二宣称，愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表与总统马英九，就两岸服务贸易协议议题对话。惟学生强调须对两岸协议监督是否有法制化必要等进行讨论，令对话无法举行。

学运代表陈为廷表示，学生占领立法院已经10天，但等待的结果就是执政当局的推卸责任与否定。

〞我们邀请所有公民朋友，统统来加入我们的行动。〞学生总指挥林飞帆说。

身兼执政国民党主席的马英九则在该党的中常会中表示，台湾70%的经济成长靠对外贸易，若两岸服务贸易协议没有通过，台湾在国际社会将陷入孤立，进而影响加入〞跨太平洋伙伴协定〞(TPP)和〞区域全面经济伙伴协议〞(RCEP)成员国的观感。希望政府持续宣导说明，让民众了解签订服贸对台湾经济的益处。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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