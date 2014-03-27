路透基点：长荣国际储运旗下Gaining Enterprises贷款规模增至2.2亿美元

路透3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，长荣国际储运旗下子公司Gaining Enterprises SA的七年期定期贷款，规模从2亿美元提高到2.2亿美元。

兆丰国际商业银行作为本案的牵头行兼簿记行，承贷6,000万美元。台湾土地银行、台北富邦商业银行和合作金库银行各自承贷4,000万美元，共享牵头行兼簿记行头衔。

彰化银行担任主办行，承贷2,400万美元。中国输出入银行是安排行，承贷1,600万美元。

协议在3月26日签署。

此贷款由Gaining Enterprises SA的母公司长荣国际储运提供担保。利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人需支付额外的利差。

承贷5,000万美元及以上的银行，可获得牵头行兼簿记行的头衔和40个基点的前端费用。承贷3,000-4,900万美元的银行，可获得副牵头行头衔和30个基点的前端费用。承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得经理行的头衔和10个基点的费用。

若贷款动用额度低于80%，则有15个基点的承诺费。

该贷款有15个月的宽限期，分24个季度不等额还款：3.5%(1-23个季度)，19.5%(第24个季度)。

所筹资金用于购买集装箱。（完）