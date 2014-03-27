路透基点：长荣国际储运旗下Gaining Enterprises贷款规模增至2.2亿美元

中国个股：乐视网预计今年大屏业务将扭亏，为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，长荣国际储运旗下子公司Gaining Enterprises SA的七年期定期贷款，规模从2亿美元提高到2.2亿美元。
兆丰国际商业银行作为本案的牵头行兼簿记行，承贷6,000万美元。台湾土地银行、台北富邦商业银行和合作金库银行各自承贷4,000万美元，共享牵头行兼簿记行头衔。
彰化银行担任主办行，承贷2,400万美元。中国输出入银行是安排行，承贷1,600万美元。
协议在3月26日签署。
此贷款由Gaining Enterprises SA的母公司长荣国际储运提供担保。利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人需支付额外的利差。
承贷5,000万美元及以上的银行，可获得牵头行兼簿记行的头衔和40个基点的前端费用。承贷3,000-4,900万美元的银行，可获得副牵头行头衔和30个基点的前端费用。承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得经理行的头衔和10个基点的费用。
若贷款动用额度低于80%，则有15个基点的承诺费。
该贷款有15个月的宽限期，分24个季度不等额还款：3.5%(1-23个季度)，19.5%(第24个季度)。
所筹资金用于购买集装箱。（完）
(编译 高琦 审校 李婷仪)
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
--股利所得课税研究方案上周出炉后，财政部长许虞哲本周起亲自拜会财委会立委，逐一说明11项方案内容。立委透露，许虞哲除解释研究团队建议的分离分级课税、税额抵减两方案外，财政部似乎较倾向〞免税额五万台币依现制课税，或分离课税税率25%二择一〞的双轨制。
路透上海4月21日 - 中国广东博罗农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有485家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,634亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30