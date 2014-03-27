中国债市：正回购续加量推IRS小涨，季末影响渐缓短期料陷入僵持

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透上海3月27日 - 中国央行公开市场周四正回购操作量继续温和放大，推动人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 小幅走高，短端升幅稍大，此外今日七天回购利率受开盘价带动大涨，亦对IRS上行有所拉动。
交易员指出，尽管公开市场回笼加力以及回购利率跳升，但流动性宽松格局并未逆转，季末因素影响逐渐缓和，短期内IRS料走势趋稳。
“涨了一点，一年的早上还在4.30%附近挣扎，现在到了4.32%左右，”上海一券商交易员称。
她指出，IRS最近一波反弹主要是因季末资金面担忧带动的，但目前看来实际影响并不大，IRS继续上行的空间有限。
不过她并认为，由于4月初面临例行补缴准备金以及清明小长假，随后还有财税缴款等因素，资金更趋充裕的可能性不大，IRS向下动力同样不足，“现在要么就止盈出局，要么就拿着，没什么好折腾的。”
央行公开市场周四进行了520亿元人民币正回购，较周二小幅增加，包括28天期200亿元，中标利率持稳于4.00%；14天期320亿元，利率亦持平于上次的3.80%，其中14天品种为暂停两周后重启。
而本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期；据此计算，本周净回笼资金980亿元，较上周的480亿元增逾一倍。
银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp(基点)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1167/4.2292 4.2717/4.3488 4.4100/4.5000 4.5271/4.6175 4.5100/4.7850
上日 4.0784/4.1884 4.2492/4.3350 4.4150/4.5050 4.5400/4.6325 4.5254/4.7929
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变动 +0.0383/+0.0408 +0.0225/+0.0138 -0.0050/-0.0050 -0.0129/-0.0150 -0.0154/-0.0079
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10