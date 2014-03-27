中国债市：正回购续加量推IRS小涨，季末影响渐缓短期料陷入僵持

路透上海3月27日 - 中国央行公开市场周四正回购操作量继续温和放大，推动人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 小幅走高，短端升幅稍大，此外今日七天回购利率受开盘价带动大涨，亦对IRS上行有所拉动。

交易员指出，尽管公开市场回笼加力以及回购利率跳升，但流动性宽松格局并未逆转，季末因素影响逐渐缓和，短期内IRS料走势趋稳。

“涨了一点，一年的早上还在4.30%附近挣扎，现在到了4.32%左右，”上海一券商交易员称。

她指出，IRS最近一波反弹主要是因季末资金面担忧带动的，但目前看来实际影响并不大，IRS继续上行的空间有限。

不过她并认为，由于4月初面临例行补缴准备金以及清明小长假，随后还有财税缴款等因素，资金更趋充裕的可能性不大，IRS向下动力同样不足，“现在要么就止盈出局，要么就拿着，没什么好折腾的。”

央行公开市场周四进行了520亿元人民币正回购，较周二小幅增加，包括28天期200亿元，中标利率持稳于4.00%；14天期320亿元，利率亦持平于上次的3.80%，其中14天品种为暂停两周后重启。

而本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期；据此计算，本周净回笼资金980亿元，较上周的480亿元增逾一倍。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100bp(基点)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.1167/4.2292 4.2717/4.3488 4.4100/4.5000 4.5271/4.6175 4.5100/4.7850

上日 4.0784/4.1884 4.2492/4.3350 4.4150/4.5050 4.5400/4.6325 4.5254/4.7929

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0383/+0.0408 +0.0225/+0.0138 -0.0050/-0.0050 -0.0129/-0.0150 -0.0154/-0.0079

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。