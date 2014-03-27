《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：由跌转升收于两周高位，受养老基金买盘激励

日本股市日经指数周四飙升，收于两周高位，市场人士指一公共养老基金重新投资布局，以及投资者空头回补股指期货，激励大盘自早前跌势中大幅反弹。日经指数上升1.0%至14,622.89点，尽管很多股票除息带来不利影响。市场人士估计，除息会拖累日经指数下滑约0.7%。

--中国股市：沪综指续收跌，市场分歧加大盘中震荡明显加剧

中国股市沪综指续收跌，市场分歧开始加大盘中震荡明显加剧，中小盘股受业绩影响大幅走低，而地产、银行等权重股则屡获护盘维持涨势。分析师指出，短期政策面偏暖，料经济数据进一步走弱前股指续维持震荡走势。沪综指收盘报2,046.588点，跌17.082点或0.83%，盘中最大振幅逾30个点。上证A股今日成交额949亿元人民币，上日为803亿元。

--香港股市：恒指收低，受腾讯下挫拖累

香港股市下跌，游戏开发商开发商King Digital Entertainment在美挂牌首日重挫之后，港股投资者卖出科技权重股腾讯。恒生指数收低0.3%至21,834.5点。恒生国企指数上涨0.2%。腾讯股价下跌6.3%。该公司周三宣布，入股韩国CJ Games的28%股权，代价约5亿美元。

--汇市：欧洲央行官员重启宽松辩论后欧元走疲，日圆亦下滑

欧元兑美元持稳于近日低点附近，近日欧洲央行官员的评论，引发对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。日圆兑美元和欧元自稍早的日内高位回落，因亚洲午盘的风险人气企稳，日本股市也逆转稍早跌势。0833GMT，欧元兑美元小跌0.17%至1.3757，美元兑日圆微升0.01%报102.04，欧元兑日圆跌0.19%报140.37。

--国际油市：布兰特原油持稳107美元附近，美国暗示加强制裁俄罗斯

布兰特原油持稳于每桶107美元附近，投资人消化美国总统奥巴马的最新评论。奥巴马暗示可能对俄罗斯实施更严厉的制裁，包括能源领域。0835GMT，布兰特原油期货下滑0.22美元，报106.81美元。美国原油期货跌0.21美元至100.05美元。

--金属期市：伦铜持坚，受助于中国需求改善迹象

伦敦期铜持坚，有迹象显示中国需求改善，不过对中国债券和房地产市场的疑虑仍在，稍有风吹草动就可能拖累铜价。0837MT，LME三个月期铜上涨0.35%至每吨6,532.75美元。上海期交所主力6月期铜收低0.9%，报每吨45,730元人民币，为两日低位。

--全球金市：金价在1,300美元附近持稳，SPDR黄金持仓连续第二天减少

金价在略高于每盎司1,300美元的水准持稳，因股市疲弱提升了黄金的避险魅力，但黄金上市交易基金(ETF)持仓量连续第二天减少限制金价涨幅。0838GMT，现货金跌至每盎司1,299.00美元。

--欧元债市：西、意和葡三国公债收益率触及数年低位