离岸人民币：澳大利亚使用人民币支付金额，一年来大幅增长248%--SWIFT

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透香港2月27日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)公布，澳大利亚使用人民币支付的金额自去年下半年以来快速增长，至今年2月较一年前增加248%。且在中国银行 与澳洲交易所（ASX）协议后，将有助澳大利亚企业跨境交易使用人民币的意愿。
SWIFT在其最新公布的报告中指出，至2月澳大利亚与中国／香港支付有14.2%是以人民币进行，去年2月时仅1.9%。其中超过九成为机构交易。
SWIFT并表示，中行与ASX所签定的人民币清算协议，将令澳大利亚企业未来与中国企业跨境交易时，能使用人民币支付。
中行今年2月与ASX签定了一项清算协议，将利用清算公司Austraclear交易平台为中澳企业提供人民币清算服务，令中澳跨境贸易更加便利，并在跨境贸易结算以及债券市场投资等领域发挥作用。
人民币支付在全球市场的份额，至2月下滑一位至第八位，占比为1.42%，上个月为1.39%。
2月全球前五大支付货币中美元居首，市场份额38.90%，其次是欧元，占比为32.97%，其他为：英镑9.44%，日圆2.51%，加元1.83%。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10