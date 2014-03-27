《中国新债预测》国开行三及七年债收益率有望接近二级，弱市下难生波澜

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
* 招标品种: 国开行第1及3期增发债
* 期限及金额上限：三年40亿元；七年40亿元
* 招标时间: 3月28日9:30-10:30
* 受访人数: 9位
* 预测区间: 5.22%-5.30%；5.50%-5.62%
* 预测均值: 5.25%；5.56%
路透上海3月27日 - 中国国家开发银行 周五将增发两期固息债。路透调查显示，现券弱市震荡，本周招标的多期政策性金融债，结果多接近二级市场。因此明日国开三年和七年期增发债，收益率也有望在估值附近波动，预测均值分别为5.25%和5.56%。
农发行今日招标了四期金融债，其中三年和七年中标结果分别为5.2497%和5.55%。
上海一券商交易员称，虽然经济形势不佳有利债市，但目前还看不出现券明显转好的趋势。结合本周此前多期金融债发行情况来看，明日国开两期债难有太多表现。
“(明日新债)紧贴着二级市场利率走吧，需求应该还是比较一般。”他认为。
银行间固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线< 0#IFSDYBMK=>显示，三年和七年最新报在5.2403%和5.5825%。
华中一银行交易员表示，与七年期相比，明日资金面的变化，对三年品种影响料更大一些。若回购利率涨势得到控制，不排除该期限收益率较预期值再略走低的可能。
明日三年期增发债的标的券140201最新成交 在5.2400%；七年品种增发债标的券140203最新成交 在5.5850%。
以下为具体发行条款：
第一期增发债 第三期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第一期增发) (今年第三期增发)
招标时间 3月28日9:30-10:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月4日
起息日 1月14日
分销期 4月3日-4月4日
上市日 4月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10