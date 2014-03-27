《中国新债预测》国开行三及七年债收益率有望接近二级，弱市下难生波澜

* 招标品种: 国开行第1及3期增发债

* 期限及金额上限：三年40亿元；七年40亿元

* 招标时间: 3月28日9:30-10:30

* 受访人数: 9位

* 预测区间: 5.22%-5.30%；5.50%-5.62%

* 预测均值: 5.25%；5.56%

路透上海3月27日 - 中国国家开发银行 周五将增发两期固息债。路透调查显示，现券弱市震荡，本周招标的多期政策性金融债，结果多接近二级市场。因此明日国开三年和七年期增发债，收益率也有望在估值附近波动，预测均值分别为5.25%和5.56%。

农发行今日招标了四期金融债，其中三年和七年中标结果分别为5.2497%和5.55%。

上海一券商交易员称，虽然经济形势不佳有利债市，但目前还看不出现券明显转好的趋势。结合本周此前多期金融债发行情况来看，明日国开两期债难有太多表现。

“(明日新债)紧贴着二级市场利率走吧，需求应该还是比较一般。”他认为。

银行间固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线< 0#IFSDYBMK=>显示，三年和七年最新报在5.2403%和5.5825%。

华中一银行交易员表示，与七年期相比，明日资金面的变化，对三年品种影响料更大一些。若回购利率涨势得到控制，不排除该期限收益率较预期值再略走低的可能。

明日三年期增发债的标的券140201最新成交 在5.2400%；七年品种增发债标的券140203最新成交 在5.5850%。

以下为具体发行条款：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

招标时间 3月28日9:30-10:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月4日

起息日 1月14日

分销期 4月3日-4月4日

上市日 4月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%