版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 16:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，供求相对均衡波动空间收窄

* 中间价继续引导人民币即期走贬
    * 供求较为均衡
    * 短期暂无方向
    * 中行报告预测人民币年内呈前低后高走势

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小
幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。
    
    一股份行交易员说，今天客盘相对均衡，盘面清淡。短期可能继续随中间价方向移动，
没有什么方向，维持一个盘整格局。

    中国银行  国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生
产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右；同时预计人民币汇率今年将呈
现前低后高走势。 
    
    中国银行首席经济学家曹远征在记者会上说，人民币不会出现长期贬值，“货币升值是
靠劳动生产率的提高，目前中国的劳动生产率每年有2%左右的提高，虽然没有以前快了，但
人民币也不会因此出现长期贬值。”
    
    他并认为，本轮人民币兑美元即期汇率出现回落，深层原因是美元升值快于人民币、而
非本币出现贬值，其相对价格的变化还需要观察美国未来一年的变化。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周四持稳于近日低点附近，近日欧洲央行官员的评论，引发
对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.2130       6.2094     -0.06%
                     中间价                6.1465       6.1440     -0.04%
               成交额                     171亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  -1.18% (上限±2    日高      日低
                                             %)                   
                   日内波动幅度(pips)        132        6.2059    6.2191 
               2014年来即期升贬值幅度      -2.56%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                    140                      
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:43               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2205/25      6.206        
                        CNH即期           6.2077/00      6.201        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）
    

 (发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐