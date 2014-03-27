更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，供求相对均衡波动空间收窄

* 中间价继续引导人民币即期走贬 * 供求较为均衡 * 短期暂无方向 * 中行报告预测人民币年内呈前低后高走势 (更新收盘报价和评论) 路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小 幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。 一股份行交易员说，今天客盘相对均衡，盘面清淡。短期可能继续随中间价方向移动， 没有什么方向，维持一个盘整格局。 中国银行 国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生 产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右；同时预计人民币汇率今年将呈 现前低后高走势。 中国银行首席经济学家曹远征在记者会上说，人民币不会出现长期贬值，“货币升值是 靠劳动生产率的提高，目前中国的劳动生产率每年有2%左右的提高，虽然没有以前快了，但 人民币也不会因此出现长期贬值。” 他并认为，本轮人民币兑美元即期汇率出现回落，深层原因是美元升值快于人民币、而 非本币出现贬值，其相对价格的变化还需要观察美国未来一年的变化。 全球汇市方面，欧元兑美元周四持稳于近日低点附近，近日欧洲央行官员的评论，引发 对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2130 6.2094 -0.06% 中间价 6.1465 6.1440 -0.04% 成交额 171亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 132 6.2059 6.2191 2014年来即期升贬值幅度 -2.56% 1年期美元/人民币掉期升水 140 离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日 1年期NDF 6.2205/25 6.206 CNH即期 6.2077/00 6.201 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)