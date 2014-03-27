《综述》台湾央行一如预期连11季维持利率不变，今年料难见升息时点

* 央行连11季维持利率不变，一如预期

* 未来货币政策视物价、产出缺口以及境内外的经济金融情势

* 央行温和评论料将令利率维持现行水位

记者 高洁如

路透台北3月27日 - 台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。

被问及美国联邦储备理事会(FED)日前释出可能升息的时点的评论，央行总裁彭淮南表示，台湾央行主要考量是考虑台湾未来的物价，第二是产出缺口，而目前台湾的产出缺口仍是负的；另外，还要考虑台湾内外的经济金融因素的影响，这些情况都将会在未来的理监事会中提出讨论。

〞看起来央行还是觉得基本面蛮弱的，而且目前的实质利率维持正数，要他很快就升息是不可能的。〞群益证券交易员杜宗恩说。

他认为，目前总体经济没有很好起色，CPI部分央行仍维持主计总处估计的1%出头，而且实质利率仍然是正数，目前并没有升息的条件。

他也提到，虽然目前央行没有即刻升息的急迫性，但央行可以先藉由收紧货币数量的控制方式，回收资金。

渣打银行总经学家符铭财则认为，台湾今年的通膨率可能升抵1.7%的水位，大幅高过官方的预估，这使得央行自今年第二季即有升息的可能。

〞尤其是去年8月时消费者物价指数年变动率是负的，今年说不定CPI还会将近2%。〞符铭财说。

他也表示，台湾的利率水平有偏低的情况，而渣打预估，台湾失业率会跌破4%以下，且今年的经济成长率也达到3.9%，届时产出缺口即可能由负转为正。

彭淮南说，根据台湾央行收集的资料后评估，若没有其他的因素干扰，美联储可能将于今年11月时结束宽松购债，到明年5月可能有升息动作。但即使美联储升息，其动作也会是缓慢的(gradually)。

**表明不会以利率政策处理房价**

在房价部分，台湾央行首度表明，〞以利率政策处理房价问题，须大幅调升利率才会影响房价，但冲击经济成长，并不恰当。〞

彭淮南也表示，早于去年他即对房贷户提出要注意利率风险的警告，目前尤其是台北市房贷负担率偏高，事实上，台湾的房贷利率采取的是浮动的利率，因此利率风险一直都在，根据央行的统计，台北市的房贷负担率高达49%，比平均数约33-34%高出不少，等于家庭里赚100元，其中49元都要付房贷利息和本金。

彭淮南并表示，以台湾为例，央行肩负维持物价稳定与金融稳定的职责，造成物价稳定目标可采利率工具，维持金融稳定则可以采用针对性审慎工具，如选择性信用管制。

央行新闻稿中也表示，处理房价问题，仍以运用房地产有关的租税工作较有效，且对经济成长的扭曲程度最小。

**服贸帮助台湾融入世界经济**

针对目前纷扰多时的两岸服务贸易协议，彭淮南认为，服贸协议将帮助台湾融入世界经济，而协议的谈判必有所得以及有所付出，只要是所得高于付出，就有做的必要。

他也说，目前台湾的产业开放程度高于韩国，但南韩已有九个生效的自由贸易协定(FTA)，FTA占贸易的比重为9.3%，低于韩国的36.1%。