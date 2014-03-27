更新版 1-台湾央行：重贴现率连11季维持不变，市场认为今年升息压力小

* 货币政策仍维持适度宽松

* 央行称适时采取妥适的货币政策

* 分析师指今年看不到有升息压力 (新增央行官员谈话)

路透台北3月27日 - 台湾央行周四宣布重贴现率连续11季维持在1.875%不变，这符合金融市场的预期。分析师认为，台湾央行今年底以前升息机会不大。

台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。而对于未来利率调整，只表示将根据未来物价的情势、产出缺口及国内外经济金融情势变化，适时采取妥适的货币政策。

日盛投顾总经分析师蔡素菁说，〞今年台湾物价相对温和，实质利率仍可维持正数，货币供给M2亦落在目标区间上缘，今年看不到台湾央行升息的压力。〞

对于美国缩减量化宽松，并央行指出，中国大陆面临经济结构转型，经济成长放缓，加上美国缩减量化宽松规模之外溢效应，可能导致国际金融市场波动加剧，影响全球景气前景。

台湾央行同时也公布人民币业务现况与未来展望，指出将规画延长人民币清算行及外币结算平台营运时间，以利欧美金融机构参与人民币清算。

此外，央行也将规画扩大台湾人民币参加行参与大陆银行间债券市场的额度，2月底为79亿人民币。