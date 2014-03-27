更新版 1-台湾央行：重贴现率连11季维持不变，市场认为今年升息压力小

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
* 货币政策仍维持适度宽松
* 央行称适时采取妥适的货币政策
* 分析师指今年看不到有升息压力 (新增央行官员谈话)
路透台北3月27日 - 台湾央行周四宣布重贴现率连续11季维持在1.875%不变，这符合金融市场的预期。分析师认为，台湾央行今年底以前升息机会不大。
台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。而对于未来利率调整，只表示将根据未来物价的情势、产出缺口及国内外经济金融情势变化，适时采取妥适的货币政策。
日盛投顾总经分析师蔡素菁说，〞今年台湾物价相对温和，实质利率仍可维持正数，货币供给M2亦落在目标区间上缘，今年看不到台湾央行升息的压力。〞
对于美国缩减量化宽松，并央行指出，中国大陆面临经济结构转型，经济成长放缓，加上美国缩减量化宽松规模之外溢效应，可能导致国际金融市场波动加剧，影响全球景气前景。
台湾央行同时也公布人民币业务现况与未来展望，指出将规画延长人民币清算行及外币结算平台营运时间，以利欧美金融机构参与人民币清算。
此外，央行也将规画扩大台湾人民币参加行参与大陆银行间债券市场的额度，2月底为79亿人民币。
路透调查预计台湾央行本次会议维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。 (完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10