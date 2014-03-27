中国企业：绿地再获悉尼两地块，并调高明年海外营收目标逾三成

路透上海3月27日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团近期加快了海外市场的布局，公司周四宣布，新获澳大利亚悉尼两幅地块发展房地产项目，并将今年海外市场投资额大幅提高，明年海外市场营收目标由300亿元人民币提高至400亿元。

在刚获得的两个项目中，一个项目规划建设约200套住宅公寓，预计下半年进行发售；另一项目规划建设240套低密度住宅和部分商业。

绿地集团此前已在悉尼和墨尔本有两个开发项目，其中悉尼绿地中心去年末在上海、悉尼、新加坡和香港四地同步开盘，当日三小时内一期房源全部告罄，实现预销售金额近20亿元，刷新悉尼市中心豪宅单日成交记录。

“当前投资海外市场仍然处于难得的机遇期，新兴市场在不断涌现，资源、资产的价格也相对合理，推进国际化战略有助于房地产企业在国内主战场之外开辟新的成长空间。”绿地集团董事长、总裁张玉良表示。

他还指出，今年将是绿地国际化战略的稳健提速和收获之年。全年海外总投资额将新增逾100亿美元，销售收入将超过200亿元，明年预计将超400亿元。

公司此前透露今年海外投资金额为50-80亿美元，绿地今年来已在海外市场新增不少房地产项目，使得公司今年投资额和营收的预期“水涨船高”。稍早公司已将其今年海外销售目标由130亿元提高至200亿元。

今年以来，绿地集团已加快海外布局，1月初公司签约英国伦敦两个大型住宅项目，总投资12亿英镑；2月总投资10亿美元的洛杉矶绿地中心正式开工建设；当月末其签下马来西亚新山市两个项目，总投资达200亿元。3月公司又在加拿大获得一地产项目。