《中国债市每日综述》现券走势仍偏弱，机构谨慎不改青睐短融

* 央行正回购稍加码，现券走势仍偏弱

* 中长期利率债继续引领现券的弱势，机构分歧仍存

* 资金充裕谨慎心态不改，收益相对较高的短融受青睐

路透北京3月27日 - 中国银行间市场周四现券走势仍偏弱。市场人士表示，央行正回购稍加码，机构分歧仍存，中长期利率债继续引领现券走弱；然资金充裕局面并未改变，谨慎心态下，收益相对较高的短期融资券受青睐。

“利率债成交不多，中长期(收益率)在上扬，也就短融活跃一些，”北京一国有银行交易员称，“季末了，当前这个债券收益水平也较纠结，大家看法不一，多谨慎防御。”

他进一步指出，短期流动性可能还是会面临一定的扰动，收益率存向上动力，但空间并不大；下周起，关注宏观经济数据的发布，期冀得到进一步的指引。交易策略上，压缩久期买入短融吃利差盛行，即为机构谨慎心态表现。

随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目标。

五年政策性银行基准债--剩余期限约5.79年的固息国开债130204券 最新报价对应收益率5.68%/5.50%，上日尾盘为5.65%/5.50%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.536元，较上日结算价跌0.036元，或0.04%。

**正回购稍加码但资金仍充裕**

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四在开盘价引导下，七天回购利率跳涨近100个基点(bp)，其余期限品种亦走升。交易员表示，央行正回购操作量稍加码，且14天期限品种两周后重启，部分机构借机做高开盘价，但市场整体流动性仍不改充裕局面。

他们并认为，从当前资金供给状况来看，度过月末并无大碍，且央行流动性调控态度温和，短期市场对资金面预期并未太过悲观。

“供给还是可以的，正回购感觉影响并不明显，七天资金利率涨得多，都是开盘价开的高，”上海一银行交易员称，一些机构跨月的资金可能比较紧张，但是整体上流动性应该是很难紧张起来的。

央行公开市场今日进行520亿元人民币正回购操作，包括28天期200亿元，14天期320亿元，中标利率分别持平于4.0%和3.8%；据此计算，本周公开市场净回笼资金980亿元。

华南一银行交易员认为，早间出钱的机构还是比较多，特别是隔夜品种供给不少，而央行正回购操作比较微妙，28天期限品种缩量，而新增14天期限品种，表明央行还是不愿意市场流动性太紧。

不过，对于非银行机构而言，因其拆借资金并不能抵押利率品种，所以跨月资金拆借难度稍大，且对于资金利率涨幅进一步扩大，其心态亦比较谨慎。

北京时间17:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6490 2.5121 +13.69

七天 4.8383 3.8861 +95.22

14天 5.2550 4.6795 +57.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0800 5.1650 -8.50

七天 4.4600 4.6300 -17.00

14天 4.1050 4.1050 0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.5600 +11.00

七天 4.8300 3.8600 +97.00

14天 5.1700 4.5700 +60.00

Shibor

其中:隔夜 2.6580 2.5200 +13.80

七天 4.8120 3.8680 +94.40

三个月 5.5000 5.5000 +0.00