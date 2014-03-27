中国证券：证监会允许首发企业自选沪市或深市上市，不与发行量挂钩

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透北京3月27日 - 中国证监会周四表示，首发公开发行（IPO）企业可以在沪深市场之间自主选择上市地，不与发行股数挂钩，并鼓励和支持符合条件的企业到全国中小股份转让系统挂牌并进行股权、债权融资或到海外上市。
证监会微博新闻稿显示，证监会审核部门将按照沪深交易所均衡的原则开展首发审核工作，企业应当在预先披露材料时确定上市地，并在招股书等申报文件中披露，已申报企业可以自愿重新确定上市地并更新申报文件。
新闻稿并称，鉴于今年要研究推进注册制改革和启动《证券法》修订程序，股票发行的规则可能有变化。而且目前首发在审企业较多，在较长时间内难以轮到新申报企业。
证监会建议保荐机构协助发行人合理把握申报时间，以免因在审时间过长，增加企业成本和负担。根据证监会首次公开发行股票申报企业统计数据显示，截至2014年3月20日，沪深交易所目前有453家企业提交上市申报请求。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10