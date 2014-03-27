中国证券：证监会允许首发企业自选沪市或深市上市，不与发行量挂钩

路透北京3月27日 - 中国证监会周四表示，首发公开发行（IPO）企业可以在沪深市场之间自主选择上市地，不与发行股数挂钩，并鼓励和支持符合条件的企业到全国中小股份转让系统挂牌并进行股权、债权融资或到海外上市。

证监会微博新闻稿显示，证监会审核部门将按照沪深交易所均衡的原则开展首发审核工作，企业应当在预先披露材料时确定上市地，并在招股书等申报文件中披露，已申报企业可以自愿重新确定上市地并更新申报文件。

新闻稿并称，鉴于今年要研究推进注册制改革和启动《证券法》修订程序，股票发行的规则可能有变化。而且目前首发在审企业较多，在较长时间内难以轮到新申报企业。