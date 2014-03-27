重发-欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高点，此前英国零售销售数据远超预期

(重发以跟上红条)

路透伦敦3月27日 - 英镑兑欧元周四升至三周高点，英债削减涨幅，此前英国公布的2月零售销售数据远超预期，提高了央行明年收紧货币政策的机率。

欧元兑英镑 在数据公布后下滑至0.8272，为3月6日以来最低，数据公布前报0.8310。

英镑兑美元 涨0.4%至1.6642的日高，数据公布前为1.6570。

6月英债期货 在数据公布后缩减涨幅，盘中稍早时曾追随德国公债上涨。6月英债期货最新报109.98，上涨9个跳动点，在零售销售数字发布前一度触及110.11。

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 在数据公布后小幅上涨。该指数稍早一度跌至平盘下方，在0932GMT时上涨0.1%，报1,321.29点。(完)

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