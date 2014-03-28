《离岸人民币综述》人民币双向波动常态化，投机套汇资金开始撤退

记者 李珊珊

路透香港3月28日 - 人民币由单边升值的“神”货币转变成双向波动，令先前仅以套息套汇作为交易目的投资者撤退。本地市场人士指出，短期离岸资金池可能有所波动，但长期将有助于人民币更坚实地踏出中国之外。

农历新年以来这波贬幅，让人民币由表现最好的亚币吊车尾。而今年有可能投资零回报，令部份资金抛售债券、基金等人民币资产，投向其他货币。特别是美国最快明年升息，且新西兰也开始升息循环。

“近几周，的确看到有客户把人民币换回成其他货币，”一本地银行人士说，＂人民币贬值幅度比较大，企业mark to market（平价)起来也受不了。“

香港金管局将在下周一公布2月的人民币存款数字，1月时为记录新高8,933.59亿元；2011年尾至2012上半年期间，市场担心中国经济硬着陆，一度让人民币走贬，当时香港资金池罕见地连续五个月呈现净流出。

为了预先防范， 3月以来香港不少银行纷纷上调人民币存款息率，如渣打银行将新客户的人民币六个月期存款利率上调至3.2%，花旗银行三个月利存款利率更高见3.5%。中小型银行，如大新银等，也在3.0-3.25%间。

恒生银行人民币业务策略主管颜剑文指出，除了境内利率维持相对高档，且境内外渠道相对通畅后，令本地银行得以较高的利率吸引存款。另外，银行人民币部位大多投放在跨境或商业等贷款项目，银行也担心人民币存款突然流失，会导致短期资金压力浮现，因此预作准备。

不过，他说，目前尚未见到大规模存款流失。然而，他也指出，一旦人民币贬值持续，或是今年未能转为升值，客户持有人民币的意愿将会下降。

“过去人民币一直是稳定回报的投资，粗略地算，汇率升幅1.5-2.0%，利息收益3%，预期回报可以达到4-5% ，“颜剑文解释道，“如果接下来不能追回今年的升幅，或是继续贬值，今年回报可能接近零，这对投资人就不是太吸引。”

离岸人民币 本周五下午报约6.2075，一周来跌约65点子，跌势已较前一周和缓，但今年迄今跌幅达到2.43% ，几乎达到2013年全年升幅2.64%。

颜剑文表示，待中国3月及一季度经济数据公布，预料对人民币汇率及利率的后续方向将会有更清楚的指引。

星展经济师周洪礼则指出，许多人相信套利资金以及虚报贸易，令中国的贸易融资规模膨胀失真。近期人民币走疲以及在岸／离岸价差收窄，将令短期贸易融资活动减少，但长期而言，人民币波动度增加，则有利于激发实际贸易交易。

“会有更多的中小型企业希望以人民币作结算，因为他们较缺乏有效规避外汇风险的专才及经验。”周洪礼说。

他指出，一些中资企业愿意提供2-3%折让给愿意使用人民币结算的交易方，预料汇率波动将令企业更倾向鼓励交易方使用人民币，长远有助于增加人民币作为贸易融资使用。

离岸人民币三个月隐含波动率 周五约在2.5%，上周一人民币波幅放宽后首日交易达到高点3.75% 。过去一年来多在2.0%以下。

尽管人民币“单边升值”神话破灭，但人民币国际化脚步未停歇。中国宣布给予法国800亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，为欧洲大陆首个获额度 。而去年亦获800亿元额度的英国，则将在下周与中国签署协议在亚洲之外建立首个人民币交易结算中心。

此举将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。英国财政部援引环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据称，中国以外的人民币支付有62%在伦敦进行。

据伦敦金融城当局，伦敦市场的人民币计价外汇产品，包括现汇、远汇、掉期和期权，平均日交易额在2013年上半年达到156亿美元，较上年同期增长逾一倍。

汇丰 行政总裁欧智华更乐观预期，人民币将在2017年完全兑换，较该行原预期的2018年加快。这是因为中国改革的速度及范围所致。

欲浏览2010至2013年香港离岸人民币业务增长分布，请点选：(link.reuters.com/pat77v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 36,063.4 85

2. 渣打 30,218.1 79

3. 星展 10,540.1 27

4. 法巴 8,488.7 28

5. 中国银行 5,850.0 8

**本周市场动态**

--澳洲央行(RBA)副总裁洛威表示，对全球市场而言，中国人民币国际化的雄心可能是一个“地震事件(seismic event)”，它将带动大规模资本流动，或许还会产生一个新的储备货币。

--以资产计中国第五大银行--交通银行 董事长牛锡明表示，未来人民币国际化不能单靠贸易结算“单兵突击”，而应该发挥好对外投资的推动作用，形成双轮驱动，以直接投资为主助推人民币国际化。

--以资产计全球最大的银行--中国工商银行 表示，柬埔寨央行已经批准工行作为柬埔寨的人民币业务清算行。 （完）