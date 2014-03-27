《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月27日

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透香港3月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本 地时间17:43时,1港元=0.8007人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-4.58%,低于上交易日收盘的-4.12%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.38 4.62 0.91 建设银行 3.92 5.29 0.93 中国银行 2.56 3.35 0.95 农业银行 2.40 3.30 0.91 招商银行 9.79 13.66 0.90 中信银行 4.67 4.36 1.34 交通银行 3.78 4.99 0.95 民生银行 7.82 7.73 1.26 中国人寿 13.43 21.40 0.78 中国平安 37.18 63.65 0.73 中国太保 15.70 27.25 0.72 中信证券 10.54 15.56 0.85 新华人寿 19.91 23.00 1.08 海通证券 9.36 10.06 1.16 华能国际 4.98 7.47 0.83 大唐发电 3.73 2.76 1.69 华电国际 3.08 3.62 1.06 中煤能源 4.38 4.26 1.28 中国神华 13.57 21.45 0.79 中国石油 7.56 8.42 1.12 兖州煤业 6.34 5.87 1.35 中国石化 5.04 6.96 0.90 上海石化 3.60 2.19 2.05 中海油服 17.57 18.40 1.19 仪征化纤 3.07 1.55 2.47 中国铝业 3.29 2.57 1.60 江西铜业 12.23 12.34 1.24 洛阳钼业 5.61 3.03 2.31 紫金矿业 2.26 1.63 1.73 马钢股份 1.63 1.63 1.25 鞍钢股份 2.90 4.79 0.76 重庆钢铁 2.29 1.03 2.78 海螺水泥 15.68 31.75 0.62 洛阳玻璃 5.03 1.31 4.80 北人股份 5.93 2.42 3.06 中联重科 4.91 5.36 1.14 金隅股份 6.68 5.66 1.47 中国国航 3.51 4.70 0.93 东方航空 2.48 2.51 1.23 南方航空 2.53 2.48 1.27 中国远洋 3.60 3.24 1.39 中海集运 2.18 1.73 1.57 中集集团 15.00 17.84 1.05 中海发展 4.18 4.48 1.17 宁沪高速 5.31 8.69 0.76 深高速 3.63 3.46 1.31 成渝高速 2.82 2.13 1.65 皖通高速 4.08 3.87 1.32 广深铁路 2.70 3.34 1.01 中国南车 4.47 6.39 0.87 中国交建 3.76 5.42 0.87 中国铁建 4.10 6.55 0.78 中国中铁 2.44 3.52 0.87 长城汽车 33.57 37.75 1.11 比亚迪 50.14 45.65 1.37 广汽集团 7.47 7.92 1.18 青岛啤酒 37.98 54.70 0.87 广州药业 26.45 25.30 1.31 新华制药 5.79 2.62 2.76 海信科龙 9.57 10.76 1.11 南京熊猫 8.49 3.47 3.06 晨鸣纸业 4.56 3.45 1.65 上海医药 13.26 17.00 0.97 中兴通讯 12.42 14.86 1.04 东方电气 12.54 11.52 1.36 潍柴动力 16.55 28.35 0.73 东北电气 2.44 0.78 3.91 广船国际 16.77 12.40 1.69 经纬纺机 10.60 6.62 2.00 昆明机床 4.30 1.96 2.74 一拖股份 8.08 4.11 2.46 北辰实业 2.81 1.76 1.99 创业环保 8.60 3.67 2.93 中国中冶 1.67 1.25 1.67 金风科技 9.91 8.02 1.54 丽珠 44.75 49.80 1.12 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10