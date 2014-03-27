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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 17:46 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月27日

路透香港3月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本
地时间17:43时,1港元=0.8007人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢
价为-4.58%,低于上交易日收盘的-4.12%.
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     3.38            4.62          0.91
 建设银行                                     3.92            5.29          0.93
 中国银行                                     2.56            3.35          0.95
 农业银行                                     2.40            3.30          0.91
 招商银行                                     9.79           13.66          0.90
 中信银行                                     4.67            4.36          1.34
 交通银行                                     3.78            4.99          0.95
 民生银行                                     7.82            7.73          1.26
 中国人寿                                    13.43           21.40          0.78
 中国平安                                    37.18           63.65          0.73
 中国太保                                    15.70           27.25          0.72
 中信证券                                    10.54           15.56          0.85
 新华人寿                                    19.91           23.00          1.08
 海通证券                                     9.36           10.06          1.16
 华能国际                                     4.98            7.47          0.83
 大唐发电                                     3.73            2.76          1.69
 华电国际                                     3.08            3.62          1.06
 中煤能源                                     4.38            4.26          1.28
 中国神华                                    13.57           21.45          0.79
 中国石油                                     7.56            8.42          1.12
 兖州煤业                                     6.34            5.87          1.35
 中国石化                                     5.04            6.96          0.90
 上海石化                                     3.60            2.19          2.05
 中海油服                                    17.57           18.40          1.19
 仪征化纤                                     3.07            1.55          2.47
 中国铝业                                     3.29            2.57          1.60
 江西铜业                                    12.23           12.34          1.24
 洛阳钼业                                     5.61            3.03          2.31
 紫金矿业                                     2.26            1.63          1.73
 马钢股份                                     1.63            1.63          1.25
 鞍钢股份                                     2.90            4.79          0.76
 重庆钢铁                                     2.29            1.03          2.78
 海螺水泥                                    15.68           31.75          0.62
 洛阳玻璃                                     5.03            1.31          4.80
 北人股份                                     5.93            2.42          3.06
 中联重科                                     4.91            5.36          1.14
 金隅股份                                     6.68            5.66          1.47
 中国国航                                     3.51            4.70          0.93
 东方航空                                     2.48            2.51          1.23
 南方航空                                     2.53            2.48          1.27
 中国远洋                                     3.60            3.24          1.39
 中海集运                                     2.18            1.73          1.57
 中集集团                                    15.00           17.84          1.05
 中海发展                                     4.18            4.48          1.17
 宁沪高速                                     5.31            8.69          0.76
 深高速                                       3.63            3.46          1.31
 成渝高速                                     2.82            2.13          1.65
 皖通高速                                     4.08            3.87          1.32
 广深铁路                                     2.70            3.34          1.01
 中国南车                                     4.47            6.39          0.87
 中国交建                                     3.76            5.42          0.87
 中国铁建                                     4.10            6.55          0.78
 中国中铁                                     2.44            3.52          0.87
 长城汽车                                    33.57           37.75          1.11
 比亚迪                                      50.14           45.65          1.37
 广汽集团                                     7.47            7.92          1.18
 青岛啤酒                                    37.98           54.70          0.87
 广州药业                                    26.45           25.30          1.31
 新华制药                                     5.79            2.62          2.76
 海信科龙                                     9.57           10.76          1.11
 南京熊猫                                     8.49            3.47          3.06
 晨鸣纸业                                     4.56            3.45          1.65
 上海医药                                    13.26           17.00          0.97
 中兴通讯                                    12.42           14.86          1.04
 东方电气                                    12.54           11.52          1.36
 潍柴动力                                    16.55           28.35          0.73
 东北电气                                     2.44            0.78          3.91
 广船国际                                    16.77           12.40          1.69
 经纬纺机                                    10.60            6.62          2.00
 昆明机床                                     4.30            1.96          2.74
 一拖股份                                     8.08            4.11          2.46
 北辰实业                                     2.81            1.76          1.99
 创业环保                                     8.60            3.67          2.93
 中国中冶                                     1.67            1.25          1.67
 金风科技                                     9.91            8.02          1.54
 丽珠                                        44.75           49.80          1.12
 
                            
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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