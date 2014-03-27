新兴汇市：菲律宾披索NDF走软，此前该国央行上调银行准备金率

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透3月27日 -
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路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10