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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:18 BJT

新兴汇市：菲律宾披索NDF走软，此前该国央行上调银行准备金率

路透3月27日 -

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菲律宾披索 44.96 44.97 +0.03 -1.24 44.40

印尼卢比 11445.00 11405.00 -0.35 +6.25 12160.00

印度卢比 60.17 60.14 -0.05 +2.71 61.80

马币 3.2885 3.2995 +0.33 -0.40 3.2755

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