新兴汇市：菲律宾披索NDF走软，此前该国央行上调银行准备金率

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增514.5亿台币，上周净增369.4亿

路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773