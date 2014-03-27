全球贵金属：3月26日SPDR黄金持仓量减少，iShares白银持仓量持平

投行观点：Humana评级下调至持有--Jefferies
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路透3月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二减少0.22%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量保持不变。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 26,266,458.4 3月26日 26,324,271.1 3月25日 -57,812.7 -0.22%
iShares 326,803,953.4 3月26日 326,803,953.4 3月25日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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(编译 白云; 审校 张明钧)
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