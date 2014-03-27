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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:17 BJT

中国环保：湖北省将在3月31日标售200万份碳排放许可

路透北京3月27日 - 中国湖北省碳排放权交易所周四表示，将在3月31日首度进行碳排放许可标售，标售规模为200万份许可，每份底价为20元人民币(3.22美元)。

这次政府标售碳排放许可过后，将于4月2日启动湖北省的碳排放交易市场。

中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处，将可以限制近140家主要发电业者及制造商的碳排放。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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