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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:06 BJT

更新版 1-英国金融：央行准备推出消除房市泡沫的政策工具

英国央行还表示，在今年对银行业者实施欧盟范围内的压力测试时，将纳入利率急涨和房价大跌的因素。

FPC没有给出新的正式建议，但称“FPC当前风险和脆弱性评估的核心”是，担心市场没有准备好利率上涨。

英国央行称，乌克兰危机和中国部分金融市场的动荡对本土金融市场的影响有限，投资者可能有这样的错误认知--即利率不会向更常态的水平靠拢。

英国央行还表示，英国银行业财务状况较去年11月发布上次报告时已经改善，但有关过去不当行为的成本的不确定性增加。(完)
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