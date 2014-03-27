中国央行：将完善存贷款利率统计，研究建立影子银行等统计监测体系

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透北京3月27日 - 中国央行表示，今年将对金融市场的资金价格进行准确的统计、监测和分析，进一步完善存贷款利率统计，及时、准确、全面反映中国存贷款的总量、增量、期限及利率水平等情况。同时，研究建立影子银行等统计监测体系，加强跨部门统计协作。
周四刊登在央行网站上的新闻稿称，将推进信贷收支表向资产负债表转变。应对表外理财、资金信托、货币市场基金等创新型机构和业务的快速发展，适时评估完善货币供应量统计方法和统计口径。
“构建完整的债券统计体系，及时、准确地反映债券市场利率的期限结构和风险结构。”新闻稿称。同时，要加强其他市场利率统计监测，研究构建完整的利率统计体系。
央行并表示，要在金融监管协调部际联席会议框架下，建立协调机制，确立金融业综合统计工作框架，推进金融业核心采集指标体系的落地，扩大金融业综合统计试点范围，加快建立统一、全面、共享的金融业综合统计体系。
中国人民银行调查统计司司长盛松成在此前表示，要在监控风险的同时，引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。
中国人民银行行长周小川在今年两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。 （完） (发稿 谢衡；审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10