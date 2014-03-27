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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:24 BJT

路透基点：广州市高速公路有限公司已签署47亿元人民币贷款

路透3月26日 - 汤森路透旗下基点报导， 广州市国有资产管理委员会宣布，广州交通投资集团有限公司旗下子公司广州市高速公路有限公司已经与两家银行签署47亿元人民币(7.58亿美元)贷款协议，用于一个高速公路建设项目。

这两家银行分别是中国建设银行和中国邮政储蓄银行。

资金将用于支持广州北三环高速公路的建设。(完) (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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