路透基点：保利房地产无锡子公司筹集5.3亿元人民币贷款

路透3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，保利房地产(集团)股份有限公司的无锡子公司正在从两家银行筹措5.30亿元人民币(8,500万美元)三年期贷款。

中国银行是本案的牵头行，承贷2.8亿元人民币。中国农业银行是共同主办行，承贷2.5亿元人民币。

贷款透过保利在无锡的公司借入，利率是中国人民银行基准利率的105%。