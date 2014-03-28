重温稿-台湾货币市场：央行维持利率不变符合预期，短率料持稳

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
* 短率在近日区间内游走
* 央行在公开市场操作未见异样
* 央行利率决议未出市场预料
记者 林妙容
路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周四持于近期水准。市场资金调度人士指出， 央行理监事会议维持利率不变，与市场预期一致。由于缺乏带动利率波动的特殊因素，短率料将持稳。
而上日标售的364天期国库券决标贴现率创下同天期近五年最低，虽令市场人士稍感意外，但也认为目前资金充裕情势难以明显扭转，加以央行近期在市场的公开操作方式，除了逐渐温和增加存单发行总额 外，并无特殊之处。
台湾央行周四宣布重贴现率连续11季维持在1.875%不变，这符合金融市场的预期。央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。而对于未来利率调整，只表示将根据未来物价的情势、产出缺口及国内外经济金融情势变化，适时采取妥适的货币政策。
台湾央行周三代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.500%，低于市场预期的0.515-0.545%，较上次标售同天期国库券的0.538%亦走跌3.8基点；同天期的前低利率为2009年4月13日的0.195%。
银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，上日收0.386%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，亦与上日区间相同。
**短票情势平稳**
短票市场方面，由于此前调度得宜，票券商本周资金情势平稳，而且来自法人的资金供给不减反增，丝毫嗅不到季底的效应，与银行承作的短票利率也不动如山。
〞本周缺口都不大，跨季也已经都没问题，月内拆款反而可以落一些。〞一位大型票券商交易员说。
交易员指出，此前担忧的跨季资金几已到位，季底的落点已尽量避开，但因月内拆款利率仍持于低位，目前也可以少拿一些。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。
台湾央行今日共发行2,203.3亿台币存单，与今日存单到期金额2,202.8亿相较，存单发行余额增0.5亿。 周五央行存单到期53亿台币。
下周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，落点分别为周一4,825.5亿、周二1,829.15亿、周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。下周五因假期金融市场休市。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为246亿台币，累计超额准备为负461亿台币、加计前期1%的超额准备为56亿台币。
**RP利率稳在低位**
债券市场附买回(RP)利率稳在低位。交易商表示，月底来临但是上日的国库券标售利率再创低位，显见市场的资金充裕，季底未见紧缩效应。
交易员普遍表示，目前临近季底，虽然投信的资金有多有缺，但上午的稍晚都会有短钱跑出来找券。此外，他们表示，上日的国库券标售创下低位，这表示外商的钱很多、仍在消化资金，公债/公司债附买回市场的利率续在低位不变。
〞有基金被赎回，不过有进有出，市场钱仍然很多。〞一位大型证券商交易员表示。
周四(27日)交割台工银13亿金融债，由于金额偏小，也未见资金吃紧的效果。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，也和上日相同；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。
周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%