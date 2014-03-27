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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:29 BJT

路透基点：江苏苏南重工科技获得9.5亿元人民币贷款

路透3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，江苏苏南重工科技有限公司从三家银行获得9.5亿元人民币（1.53亿美元）三年定期贷款。

中国农业银行是本案牵头行，承贷5亿元人民币。中国建设银行和中国进出口银行亦参与，分别承贷2.5亿元和2亿元。

该贷款利率是中国人民银行基准利率的110%。所筹资金用作营运资本。

协议在1月2日签署。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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