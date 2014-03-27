CNH动态：离岸现汇人民币续跌，季底企业美元需求大

路透香港3月27日 - 离岸人民币现汇 周四再度收低，重回6.20上方，季度结算企业美元需求较高，以及离岸人民币汇价较在岸高，令离岸涌入大量买美元客盘。

此外，离岸短期流动性充裕，以及市场预期央行可能放松银根以保增长，令美元／人民币远期外汇（DF）持续下跌，短天期（美元／人民币）一度为贴水。

“季底到了，一般企业美元需求会高一点，”一中资行人士说。

他表示，现汇市场多由客盘来推动，交易盘并不大。“央行推动双边波动，交易部位不会放得太大，就是区间来回抛补。”

另一外资行人士也指出，大宗商品的企业是主要的美元买盘。这令市场推测的期权相关止蚀点变得岌岌可危。

本地时间下午6:03时，离岸人民币 报6.2103，较上日尾盘6.2030跌73点或0.12%；离／在岸价差收窄至27点，上日为66点。

受到中间价开低的影响，离岸汇价盘初一度跌至6.2110以上后脱离低点，在傍晚伦敦盘时间再度突破低点至6.2135，不过，此时间成交量明显较少，导致波动放大。

交易员指出，目前离岸基本跟着在岸波动，但离岸多了一个期权止蚀的风险，特别是有不少期权结算日在月底，令市场紧张观察6.25水平。

＂有些人猜测在岸美元/人民币可能达到2%的波幅上限，如果这样的话，离岸行情会大幅波动，有些可怕。＂外资行人士说。

一年期美元兑人民币NDF 报6.2245/6.2265，与在岸转为升水116/136点子。

本地时间下午6:33时，美元兑人民币一天期远汇 报6.2080/10，上日尾盘在6.2012。

境内人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。 （完）

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