CNH动态：离岸现汇人民币续跌，季底企业美元需求大

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港3月27日 - 离岸人民币现汇 周四再度收低，重回6.20上方，季度结算企业美元需求较高，以及离岸人民币汇价较在岸高，令离岸涌入大量买美元客盘。
此外，离岸短期流动性充裕，以及市场预期央行可能放松银根以保增长，令美元／人民币远期外汇（DF）持续下跌，短天期（美元／人民币）一度为贴水。
“季底到了，一般企业美元需求会高一点，”一中资行人士说。
他表示，现汇市场多由客盘来推动，交易盘并不大。“央行推动双边波动，交易部位不会放得太大，就是区间来回抛补。”
另一外资行人士也指出，大宗商品的企业是主要的美元买盘。这令市场推测的期权相关止蚀点变得岌岌可危。
本地时间下午6:03时，离岸人民币 报6.2103，较上日尾盘6.2030跌73点或0.12%；离／在岸价差收窄至27点，上日为66点。
受到中间价开低的影响，离岸汇价盘初一度跌至6.2110以上后脱离低点，在傍晚伦敦盘时间再度突破低点至6.2135，不过，此时间成交量明显较少，导致波动放大。
交易员指出，目前离岸基本跟着在岸波动，但离岸多了一个期权止蚀的风险，特别是有不少期权结算日在月底，令市场紧张观察6.25水平。
＂有些人猜测在岸美元/人民币可能达到2%的波幅上限，如果这样的话，离岸行情会大幅波动，有些可怕。＂外资行人士说。
一年期美元兑人民币NDF 报6.2245/6.2265，与在岸转为升水116/136点子。
本地时间下午6:33时，美元兑人民币一天期远汇 报6.2080/10，上日尾盘在6.2012。
境内人民币兑美元即期汇率 周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30